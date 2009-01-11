Ізраїльські військові ліквідували одного з головних ракетників ХАМАС

Ізраїльські військові оголосили в суботу про ліквідацію в секторі Газу високопоставленого палестинського бойовика, що відповідав за обстріл Ізраїлю далекобійними ракетами.

У повідомленні армійської прес-служби Амір Мансі названий "куратором ракетної програми ХАМАС в районі міста Гази і головним посадовцем, що відповідав за програму пусків далекобійних ракет типу "Град".

Завдяки 122-міліметровим "градам", які, як підозрюють ізраїльтяни, потрапляють до Гази через кордон з Єгиптом, бойовики дістали можливість обстрілювати найбільші міста ізраїльського півдня з сукупним населенням понад півмільйона осіб.

Мансі був убитий у суботу під час запуску чергової ракети внаслідок операції наземних військ за участю Загальної служби безпеки - ізраїльської контррозвідки, йдеться в прес-релізі.

РІА “Новости”