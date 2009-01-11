Єврокомісія не розуміє, чому Росія затримує постачання газу

Єврокомісія заявляє, що місія готова моніторити транзит газу, а тому не бачить підстав для подальшої затримки з постачанням.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили в прес-службі Єврокомісії.

За даними Єврокомісії, моніторингова місія вже присутня на вимірювальній станції "Суджа" (Російська Федерація).

На території України одна група експертів прибула до Луганська для моніторингу транзиту газу на вимірювальних станціях в населених пунктах Писарівка та Сохранівка. Сьогодні ж ввечері група експертів має прибути на компресорну станцію Орловка на західному кордоні України. Ще одна група вирушила до Ужгорода для спостереження за транзитом газу на вимірювальних станцій Берегово та Теково. Третя група, яка має працювати на західному кордоні, має прибути до пункту Дроздовичі.

У Києві група експертів має доступ до основного диспетчерського центру “Нафтогазу України”, і вже зробила свою першу доповідь.

Ще одну групу експертів буде розміщено на основному диспетчерському центрі “Газпрому” в Москві.

Крім того, Єврокомісія наголошує, що всі сторони отримали копії підписаного вчора протоколу щодо роботи моніторингової місії.