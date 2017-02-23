Михайло Горбачов продає свою баварську віллу з видом на Альпи

21:03, 23 лютого 2017
Світ
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Будинок в Німеччині, в якому жив колишній президент СРСР Михайло Горбачов разом зі своєю родиною, виставлений на продаж. Вілла знаходиться на озері Tegernsee - в елітному передмісті Мюнхена.

Місцеві журналісти уточнили, що купити її можна за сім мільйонів євро / www.dw.com

Тут володіють нерухомістю, наприклад, російський мільярдер Алішер Усманов і президент німецького футбольного клубу "Баварія" Улі Хенес, як повідомляє DW.

Будинок Горбачова, відомий як "замок Хубертуса" (Hubertus Schlössl), розташовується на ділянці розміром в 2600 квадратних метрів. Вілла являє собою триповерховий будинок із загальною житловою площею 570 квадратних метрів плюс прибудова з гаражами, він збудований 100 років тому.

"Сонячно і тихо, найкраще місце в Роттах-Егерне, з видом на гори і, незважаючи на це, недалеко від центру", - так описує в проспекті розташування вілли сім'ї Горбачова агентство нерухомості, яке займається продажем будинку. Маклери пишуть, що це "справжній маленький палац" - "із історією", не вказуючи при цьому, що мова йде саме про будинок Горбачова. Дійсно, власником зазначений не екс-президент СРСР, а його дочка Ірина Вірганська.

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Сім'я Горбачова володіла цим маєтком протягом 10 років, повідомляє місцева газета Tegernseer Stimme. У 2008 році будинок зазнав капітального ремонту. У ньому і зараз все в ідеальному стані, стверджують маклери. Золотої сантехніки в будинку немає, житло не відрізняється помпезністю, але обстановка "благородна", погоджується з визначенням маклерів видання Merkur.

Покупець може в'їхати в будинок у будь-який момент. Ціна - за запитом, написано в проспекті. Місцеві журналісти уточнили, що купити її можна за сім мільйонів євро, що, на їхню думку, відповідає рівню цін на елітну нерухомість.

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