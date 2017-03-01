Між Грецією та міжнародними кредиторами поновилися переговори

Представники Єврокомісії, Європейського Центробанку, Міжнародного валютного фонду та Європейського стабілізаційного механізму прибули для обговорення умов видачі Греції наступного траншу. Афіни потребують семи мільярдів євро у липні задля уникнення дефолту, передає Deutsche Welle.

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Водночас представники МВФ та європейських структур мають претензії до виконання Грецією зобов'язань щодо погашення боргу.

Досягнутий на даний момент компроміс, найімовірніше, означатиме посилення заходів економії в Греції, зокрема зниження неоподатковуваного рівня доходів з понад 8600 до 6000 євро, що дозволить додати в бюджет іще 3,6 мільярда євро. Серед інших вимог кредиторів і головних тем переговорів - приватизаційні процеси.

Наступний транш у сім мільярдів євро стане частиною третього пакету фінансової допомоги на загальну суму 86 мільярдів євро.