Сирійська армія відбила у ІД два міста на схід від Алеппо

Про це в ніч на неділю, 5 березня, повідомляє Сирійська наглядова рада з прав людини (SOHR), яка базується у Великобританії , як повідомляє DW.

Сирійські військові наблизилися також на відстань близько 14 кілометрів до контрольованого ІД села Хафса-Кебір, де розміщені водоочисні споруди.

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Важливість цього населеного пункту пов'язана з тим, що в місті Алеппо, що знаходиться під контролем урядової армії Сирії, в останні сім тижнів відбуваються перебої з водопостачанням, відзначає агентство dpa.

Як повідомляв УНІАН, урядові війська Сирії за підтримки російської авіації завершили операцію по звільненню міста Пальміра від бойовиків ІДІЛ.