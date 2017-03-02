За підтримки "орлів" Путіна війська Асада взяли Пальміру

Про це президенту Володимиру Путіну доповів міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє ТАСС.

"Збройні сили Сирії за підтримки авіації Росії завершили операцію зі взятті Пальміри. Про це доповів президенту Росії Володимиру Путіну міністр оборони Сергій Шойгу", – цитує агентство прес-секретаря Дмитра Пєскова.

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Сирійські урядові війська та їх союзники захопили історичну цитадель Пальміри, яка була під контролем бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава".

Нагадаємо, в грудні минулого року бойовики ІДІЛ знову захопили стародавнє сирійське місто Пальміра, незважаючи на удари російської авіації і військ сирійського уряду.