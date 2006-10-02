Грузія відпустила російських військовослужбовців

Російських військовослужбовців, які 27 вересня були заарештовані в Грузії за звинуваченням у шпигунстві, передали представникам ОБСЄ, повідомляє РІА Новости. Передача відбулася у приміщенні грузинської генеральної прокуратури у присутності представників російського посольства, а також Карела де Гюхта, чинного голови Організації з безпеки та співпраці в Європі.

Лента.ру