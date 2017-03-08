На Мальті обвалилася знаменита скеля "Лазурне вікно" (фото)

Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, скелю пропонували внести до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив, що це "жахлива" новина.

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Як пише місцеве видання Times of Malta, дослідження, проведені в 2013 році, показали, що хоча "Лазурне вікно" неминуче зазнавало ерозії, йому досі не загрожувала небезпека негайного руйнування.

Проте, як написав на своїй сторінці в Twitter прем'єр Мускат, в останні роки надходили звіти про те, що всесвітньо відома пам'ятка все-таки сильно постраждала від ерозії. "Цей сумний день настав", - додав він.

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Популярну серед туристів арку, розташовану біля берега острова Гоцо, можна було побачити в першому епізоді серіалу "Гра престолів" і в кількох художніх фільмах.

Місцева влада нещодавно встановили знаки, які забороняють наближатися до скелі, однак люди ці попередження ігнорували.

Міністр туризму Едвард Замміт Льюїс визнав, що "Лазурне вікно" відігравало суттєву роль в залученні туристів, однак висловив упевненість, що туристичний бізнес на острові зможе пережити цей удар.