На Мальті обвалилася знаменита скеля "Лазурне вікно" (фото)

23:04, 08 березня 2017
Світ
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Знамените "Лазурне вікно" - вапняна скеля у формі арки заввишки 28 метрів - на заході мальтійського острова Гоцо обвалилася після сильних штормів.

REUTERS

Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, скелю пропонували внести до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив, що це "жахлива" новина.

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Як пише місцеве видання Times of Malta, дослідження, проведені в 2013 році, показали, що хоча "Лазурне вікно" неминуче зазнавало ерозії, йому досі не загрожувала небезпека негайного руйнування.

REUTERS

Проте, як написав на своїй сторінці в Twitter прем'єр Мускат, в останні роки надходили звіти про те, що всесвітньо відома пам'ятка все-таки сильно постраждала від ерозії. "Цей сумний день настав", - додав він.

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Популярну серед туристів арку, розташовану біля берега острова Гоцо, можна було побачити в першому епізоді серіалу "Гра престолів" і в кількох художніх фільмах.

REUTERS

Місцева влада нещодавно встановили знаки, які забороняють наближатися до скелі, однак люди ці попередження ігнорували.

Міністр туризму Едвард Замміт Льюїс визнав, що "Лазурне вікно" відігравало суттєву роль в залученні туристів, однак висловив упевненість, що туристичний бізнес на острові зможе пережити цей удар.

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Теги: #ЮНЕСКО#Мальта#Лазурне вікно