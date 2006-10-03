Населення США збільшується на 100 мільйонів кожні 40 років

У жовтні 2006 року чисельність американців досягне 300 мільйонів осіб, повідомляє Reuters з посиланням на дані Бюро перепису населення. За минулий рік в США показник народжуваності перевищив показник смертності на 1,7 мільйона осіб, окрім цього, населення країни збільшилося за рахунок мільйона іммігрантів. Найбільший приріст населення відмічений на півдні і заході США.

Таким чином, за величиною населення США займають третє місце в світі після Китаю і Індії і є єдиною індустріально розвиненою країною, в якій кількість жителів постійно збільшується.

39 років тому кількість американців не перевищувала 200 мільйонів, а 100-мільйонну позначку нація переступила в 1915 році. Демографи чекають уповільнення темпів приросту населення з 2030 року. Проте навіть при цьому кількість американців досягне 400 мільйонів упродовж менш ніж сорока років.

Лента.ру