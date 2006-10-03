Парламент Чехії виніс вотум недовіри уряду

Нижня палата парламенту Чехії винесла у вівторок винесла вотум недовіри уряду республіки. Як повідомляє ІТАР-ТАСС, проти кабінету прем`єр-міністра Мирослава ТОПОЛЯНЕКА голосували 99 депутатів, за - 96. "Ми подамо у відставку не раніше наступної середі, яка видається найбільш вдалим терміном для цього кроку", - заявив журналістам глава уряду.

Нижня палата чеського парламенту, в якій відбувається основний законотворчий процес, вперше в історії республіки винесла вотум недовіри уряду, сформованому за підсумками недавніх парламентських виборів. Патова ситуація стала можливою через складну розстановку політичних сил в двухсотмандатної палати, по 100 крісел в якій належать "правим" і "лівим". Єдиним виходом, на думку незалежних празьких політологів, є дострокові парламентські вибори. Майбутній розвиток політичної ситуації нині повністю залежить від президента Чехії. Глава держави не обмежений термінами прийняття відставки і призначення нового кабінету міністрів.