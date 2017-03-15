Парламентські вибори у Нідерландах: явка цього року вища, ніж у 2012 – вже проголосували 30%

Явка виборців на цьогорічних парламентських виборах в Нідерландах значно вища, ніж на минулих, які відбулися у 2012.

Станом на другу годину вже проголосувало 30% нідерландців, які мають право голосу, у той час коли загальна кількість виборців, які з’явилися на виборчі дільниці і проголосували на минулих виборах у 2012, становила 27%, повідомляють нідерландські засоби масової інформації. Загалом, в Нідерландах при населенні 17 млн право голосу має 14 млн.

Незважаючи на те, що вибори проходять у середу, посередині робочого тижня, для тих, хто має бути на роботі, виборчі дільниці відкрили на залізничних станціях. Особливо популярною є дільниця в Утрехті, де для того, щоб проголосувати, виборці чекають у черзі по 20 хвилин.

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Дільниці відкрилися о 7.30 ранку і будуть працювати до 21.00. Вже о 21.00 годині будуть відомі результати exit poll, а о 22.30 буде зроблений перший надійний прогноз стосовно переможців. Вже тоді буде відомо, хто буде той щасливчик, хто займе офіс прем’єр-міністра у «Маленькій вежі» (Torentje in Dutch).

Наразі таких претендентів чотири – саме чотири політичних сили мають шанси бути найбільшими парламентськими групами у нижній палаті, яка налічує 150 місць. Це права ліберальна партія діючого прем’єра Марка Рютте (Volks Partij voor vrijheid en democratieБ VVD, право-радикальна партія Гірта Вілдерса (Partij voor de vrijheid), християнські демократи Сібранта Бюми (Cristen democratisch Appel) та ліві демократи пана Пехтольда (Democraten66).

Особливою інтригою залишається те, чи стануть праві радикали найбільшою групою, чи переможе популізм Вілдерса прагматичний підхід інших кандидатів. Так, зокрема, ця політична сила є єдиною в Нідерландах, яка виступає за вихід з ЄС, а одним з лозунгів, які вони проголошують є «Нідерланди для нідерландців».

Тому ці вибори в Європі розглядаються як тест для Європи, де право-радикальні сили стають дедалі популярними. Аналогічною ситуація є у Франції, де очікуються президентські вибори та в Німеччині, де пройдуть парламентські вибори.