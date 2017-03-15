Туск: "Туреччина повністю відірвана від реальності"

Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що Туреччина повністю відірвана від реальності, якщо називає влади Нідерландів фашистськими, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Читайте такожПрем'єр Нідерландів назвав санкції Туреччини недоречними

"Роттердам - це місто Еразма [Роттердамського], повністю зруйноване нацистами, мером якого є виходець із Марокко. Якщо хтось бачить фашизм в Роттердамі, то ці люди абсолютно відірвані від реальності", - заявив Туск.

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер також заявив, що ніколи не прийме порівняння сучасних європейських урядів з нацистами.

"Якщо ви проводите порівняння з тим періодом, то це абсолютно неприпустимо. Той, хто це робить, дистанціюється від Європи, а не намагається в неї увійти", - сказав він.

Нагадаємо, віце-прем'єр Туреччини Нуман Куртулмуш заявив, що його країна змушена призупинити дипломатичні контакти на високому рівні з Нідерландами на тлі дипломатичного конфлікту.

11 березня Нідерланди не дозволили спочатку главі МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, а пізніше міністру у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатімі Бетюль Саям Кайе - виступити в Роттердамі перед громадянами Туреччини, які проживають у Нідерландах. Турецькі чиновники збиралися переконати своїх співгромадян підтримати зміни до Конституції Туреччини, які значно розширюють повноваження президента. Референдум з цього питання призначено на 16 квітня.

Раніше в Австрії, Німеччині та Швейцарії також заборонили виступи турецьких офіційних осіб, пославшись на можливі проблеми безпеки.

Після цього президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прирівняв Нідерланди до "банановій республіці", зажадав від міжнародних організацій ввести санкції проти цієї країни і звинуватив країни Заходу в ісламофобії. "Я говорив, що з нацизмом покінчено, але я помилявся, нацизм живий на Заході", - заявив він.