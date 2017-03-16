Проєвропейські сили у ЄС зітхнули з полегшенням: в Нідерландах перемагає партія прем'єра Рютте

Такі дані станом на четверту годи ранку були оприлюднені в прямому ефірі нідерландського телеканалу NOS після підрахунку голосів, передає власний кореспондент УНІАН. Офіційно результати виборів будуть оголошені Виборчою комісією на наступному тижні, у вівторок.

Відповідно до попередніх даних, найбільшу кількість місць у парламенті отримала партія діючого прем'єр-міністра Рютте - права ліберальна партія (Volks Partij voor vrijheid en democratie, VVD) - 31 місце. У порівнянні з результатами попередніх виборів, ця політична сила втратила 10 місць.

Праворадикальна партія Гірта Вілдерса (Partij voor de vrijheid), хоча і збільшила свою присутність в парламенті на чотири місця, отримує 19 крісел.

Вітаючи результати виборів, шеф кабінету канцлера Німеччини Ангели Меркель Пітер Алтмайер написав на сторінці у Твітері в стилі футбольних фанатів: "Нідерланди, о, Нідерланди, ти - чемпіон!".

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Лідер соціалістів Німеччини, колишній президент Європейського парламенту Мартін Шульц, вітаючи Нідерланди, написав, що відчув "полегшення", коли дізнався, що "Вілдерс на виборах не переміг".

Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро також привітав Нідерланди з тим, що "зупинили праворадикалів".

Прем'єр-міністр Шотландії Нікола Стерджен, яка вже висловилася за проведення референдуму з питання незалежності від Великобританії через Brexit, прокоментувала вибори тільки одним словом: " Добре".

З перемогою Рютте вже привітав президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер.

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Нідерланди стали першою країною в ЄС, в якій вибори відбулися після Brexit, перемоги Трампа в США та стрімкого росту популістичний радикальних партій на фоні міграційної кризи. Тому результати цих виборів вважалися дуже важливими, зважаючи на майбутні президентські вибори у Франції та парламентські в Німеччині.

Також по 19 місць, відповідно до попередніх результатів, отримують християнська демократична партія Сібранта Бюми (Cristen democratisch Appel) та ліві демократи Александра Пехтольда (Democraten66). 16 місць отримують ліві зелені. Інші партії отримують від 2 до 9 місць.

Далі має бути сформована коаліція, яка обере уряд. Рютте має всі шанси залишитися прем'єр-міністром, хоча процес формування коаліції вже виглядає дуже складним.

На цих виборах проголосувало 81% виборців. Явка на минулих виборах, які пройшли у 2012 році, становила 74,6%.

Нижня палата налічує 150 місць.