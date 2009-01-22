Газпром націлився на арктичний шельф

"Газпром” має намір зайнятися освоєнням нових родовищ на арктичному шельфі.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації газової компанії.

«За підсумками сьогоднішнього засідання Правління ВАТ «Газпром» розглянуто питання про участь компанії в розробці шельфових родовищ, а профільним підрозділам доручено провести низку заходів у цьому напрямі», - сказано в повідомленні.

Зокрема, профільним підрозділам «Газпрому» доручено розробити і представити керівництву компанії коригування програми робіт ВАТ «Газпром» з освоєння ресурсів вуглеводнів на шельфі РФ до 2030 року.

Також доручено продовжити роботу із забезпечення введення в розробку першочергових родовищ на шельфі РФ: Прирозламного нафтового родовища в 2011 році, Штокмановського газоконденсатного родовища в 2013 році і Кіринського газоконденсатного родовища в 2014 році.

За оцінками «Газпрому», початкові сумарні ресурси вуглеводнів континентального шельфу Росії становлять близько 100 млрд. тонн умовного палива (т.у.п.), з яких близько 80%, - газу. Основні ресурси вуглеводнів (близько 70%) зосереджені в надрах Баренцевого, Печорського і Карського морів. При цьому в надрах Баренцевого і Карського морів переважають газ і конденсат, у Печорському морі - нафта.

Шельф арктичних морів рекомендований програмою робіт ВАТ «Газпром» із освоєння ресурсів вуглеводнів на шельфі РФ до 2030 року як об`єкт першочергового вивчення, підготовка ресурсної бази і формування нових нафтогазовидобувних районів.

У період 2005-2008 років приріст запасів ВАТ «Газпром» у результаті проведення геологорозвідувальних робіт на шельфі Росії становить більш як 1,5 млрд. т.у.п. Очікуваний приріст запасів вуглеводнів ВАТ «Газпром» на шельфі Росії в 2009-2020 роках становитиме близько 5,6 млрд. т.у.п.

Як основні перспективні райони шельфу Росії «Газпром» розглядає шельф Баренцевого, Карського, Печорського і Каспійського морів, акваторії Обської і Тазовської губ, шельф Охотського моря, зокрема шельф о.Сахалін і Західної Камчатки.