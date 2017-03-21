На автосалоні в Женеві представили нові моделі автомобілів і цікаві концепти (фотогалерея)

У Швейцарії завершилося щорічне автомобільне шоу — Женевський автосалон 2017, який проходив в період з 9 по 19 березня на арені Palexpo в Женеві, передає under35.

У рамках шоу були представлені останні моделі автомобілів та найцікавіші концепт-кари від знаменитих автомобільних виробників зі всього світу.

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Женевський автосалон 2017 порадував великою кількістю автомобілів із сегменту суперкарів. Нова модель Ferrari 812 Superfast стала наступницею F12 Berlinetta.

Британська компанія McLaren представила друге покоління свого суперкара 720S.

Lamborghini показали оновлену версію свого флагманського суперкара Aventador S. В додаток до цього, на стенді Lambo також був представлений трековий варіант моделі Huracan під назвою Perfomante.

Компанія Ford привезла з собою з-за океану приголомшливий суперкар GT. Італійський бренд Pagani представив свій вражаючий родстер Huayra Roadster.

Особливу увагу публіки привернув гібридний суперкар зі знімним дахом Koenigsegg Regera. Данська бренд Zenvo представив свій ювілейний суперкар TS1.

Aston Martin показали публіці свій новий гіперкар Valkyrie, який був розроблений у тісній співпраці з компанією Red Bull Racing.

Британський бренд також представив свою нову продуктову лінійку AMR performance, в яку увійшли моделі Vantage AMR і Rapide AMR.

Серед новинок Bentley в Женеві були показані моделі Flying Spur limo, спеціальна версія Bentley Bentayga Mulliner SUV і приголомшливий електричний GT - концепт EXP 12 Speed 6e.

Вперше на публіці було показано вражаючий Porsche Panamera Sport Turismo разом з останньою версією 911 GT3.

Британський Range Rover представив свою нову модель позашляховика — Velar SUV.

На стенді компанії Audi можна було побачити новий гібридний концепт Q8 Sport SUV разом із високопродуктивним спортивним хетчбеком RS3 і приголомшливим новим купе RS5 Coupe.

Компанія Mercedes представила безліч цікавих новинок, серед яких - кабріолет E-Class, лімітована версія моделі G650 Landaulet, новий пікап X-Class, трекова версія AMG GT-R і приголомшливе чотирьохдверне купе від підрозділу AMG.

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Компанія BMW представила нове покоління 5-ї серії. Lexus презентував гібридну версію свого флагманського седана LS500.

Двома найбільш екзотичними моделями Женевського автосалону 2017 стали електричний концепт-кар Renault Trezor і концепт Peugeot Instinct.

Компанія Cadillac привезла на шоу новий стильний концепт Escala Concept. Volvo презентували друге покоління кросовера XC60, який запозичив безліч деталей дизайну від випущеної раніше старшої моделі XC90.

Jaguar представив новий електрокар I-Pace, який кількома місяцями раніше був вперше показаний на автомобільному шоу в Лос-Анджелесі.

Компанія Volkswagen вперше показала оновлену модель CC Coupe, що отримала назву Arteon.

Новий концепт Infiniti Q60 Project Black здивував великою кількістю технологій і напрацювань компанії Formula 1.

Компанія Ford також порадувала своїм новим гарячим хетчбеком Fiesta ST з потужним трициліндровим турбованим двигуном.

Компанія Subaru презентувала модель XV Crosstrek, створену на базі Impreza.

Французький ексклюзивний автовиробник Alpine представив сучасну інтерпретацію класичної моделі спортивного автомобіля A110.