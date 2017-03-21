На автосалоні в Женеві представили нові моделі автомобілів і цікаві концепти (фотогалерея)

19:32, 21 березня 2017
Світ
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У рамках автошоу були представлені останні моделі автомобілів та найцікавіші концепт-кари.

Мерседес-АМГ ГТ концепт-кар / Рейтер

У Швейцарії завершилося щорічне автомобільне шоу — Женевський автосалон 2017, який проходив в період з 9 по 19 березня на арені Palexpo в Женеві, передає under35.

У рамках шоу були представлені останні моделі автомобілів та найцікавіші концепт-кари від знаменитих автомобільних виробників зі всього світу.

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Женевський автосалон 2017 порадував великою кількістю автомобілів із сегменту суперкарів. Нова модель Ferrari 812 Superfast стала наступницею F12 Berlinetta.

Британська компанія McLaren представила друге покоління свого суперкара 720S.

Lamborghini показали оновлену версію свого флагманського суперкара Aventador S. В додаток до цього, на стенді Lambo також був представлений трековий варіант моделі Huracan під назвою Perfomante.

Компанія Ford привезла з собою з-за океану приголомшливий суперкар GT. Італійський бренд Pagani представив свій вражаючий родстер Huayra Roadster.

Особливу увагу публіки привернув гібридний суперкар зі знімним дахом Koenigsegg Regera. Данська бренд Zenvo представив свій ювілейний суперкар TS1.

Aston Martin показали публіці свій новий гіперкар Valkyrie, який був розроблений у тісній співпраці з компанією Red Bull Racing.

Британський бренд також представив свою нову продуктову лінійку AMR performance, в яку увійшли моделі Vantage AMR і Rapide AMR.

Серед новинок Bentley в Женеві були показані моделі Flying Spur limo, спеціальна версія Bentley Bentayga Mulliner SUV і приголомшливий електричний GT - концепт EXP 12 Speed 6e.

Вперше на публіці було показано вражаючий Porsche Panamera Sport Turismo разом з останньою версією 911 GT3.

Британський Range Rover представив свою нову модель позашляховика — Velar SUV.

На стенді компанії Audi можна було побачити новий гібридний концепт Q8 Sport SUV разом із високопродуктивним спортивним хетчбеком RS3 і приголомшливим новим купе RS5 Coupe.

Компанія Mercedes представила безліч цікавих новинок, серед яких - кабріолет E-Class, лімітована версія моделі G650 Landaulet, новий пікап X-Class, трекова версія AMG GT-R і приголомшливе чотирьохдверне купе від підрозділу AMG.

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Компанія BMW представила нове покоління 5-ї серії. Lexus презентував гібридну версію свого флагманського седана LS500.

Двома найбільш екзотичними моделями Женевського автосалону 2017 стали електричний концепт-кар Renault Trezor і концепт Peugeot Instinct.

Компанія Cadillac привезла на шоу новий стильний концепт Escala Concept. Volvo презентували друге покоління кросовера XC60, який запозичив безліч деталей дизайну від випущеної раніше старшої моделі XC90.

Jaguar представив новий електрокар I-Pace, який кількома місяцями раніше був вперше показаний на автомобільному шоу в Лос-Анджелесі.

Компанія Volkswagen вперше показала оновлену модель CC Coupe, що отримала назву Arteon.

Новий концепт Infiniti Q60 Project Black здивував великою кількістю технологій і напрацювань компанії Formula 1.

Компанія Ford також порадувала своїм новим гарячим хетчбеком Fiesta ST з потужним трициліндровим турбованим двигуном.

Компанія Subaru презентувала модель XV Crosstrek, створену на базі Impreza.

Французький ексклюзивний автовиробник Alpine представив сучасну інтерпретацію класичної моделі спортивного автомобіля A110.

Rolls-Royce Dawn
Rolls-Royce Dawn /  © REUTERS
Volkswagen Sedric concept car
Volkswagen Sedric concept car /  © REUTERS
Volkswagen Sedric concept car
Volkswagen Sedric concept car /  © REUTERS
Volkswagen Sedric concept car
Volkswagen Sedric concept car /  © REUTERS
Peugeot 3008
Peugeot 3008 /  © REUTERS
Maserati Levante SUV
Maserati Levante SUV /  © REUTERS
Italdesign Zerouno
Italdesign Zerouno /  © REUTERS
Italdesign Zerouno
Italdesign Zerouno /  © REUTERS
Lamborghini Huracan Performante
Lamborghini Huracan Performante /  © REUTERS
Audi SQ5
Audi SQ5 /  © REUTERS
Skoda Octavia RS 245
Skoda Octavia RS 245 /  © REUTERS
New Volkswagen Arteon R
New Volkswagen Arteon R /  © REUTERS
Bentley Bentayga
Bentley Bentayga /  © REUTERS
Bugatti Chiron
Bugatti Chiron /  © REUTERS
Renault Kadjar
Renault Kadjar /  © REUTERS
Mercedes-AMG GT Concept car
Mercedes-AMG GT Concept car /  © REUTERS
Fiat 560
Fiat 560 /  © REUTERS
Mercedes-AMG GT C Roadster
Mercedes-AMG GT C Roadster /  © REUTERS
Peugeot Instinct concept car
Peugeot Instinct concept car /  © REUTERS
Renault Trezor Concept
Renault Trezor Concept /  © REUTERS
Renault Trezor Concept
Renault Trezor Concept /  © REUTERS
© REUTERS
Volvo XC60
Volvo XC60 /  © REUTERS
Volvo XC60
Volvo XC60 /  © REUTERS
Volvo XC60
Volvo XC60 /  © REUTERS
Porsche Panamera Turbo Sport Turismo
Porsche Panamera Turbo Sport Turismo /  © REUTERS
Porsche 911 GT3
Porsche 911 GT3 /  © REUTERS
Porsche Panamera Turbo Sport Turismo
Porsche Panamera Turbo Sport Turismo /  © REUTERS
© REUTERS
Ferrari 812 Superfast
Ferrari 812 Superfast /  © REUTERS
Alfa Romeo Stelvio
Alfa Romeo Stelvio  /  © REUTERS
Cadillac Escala Concept
Cadillac Escala Concept /  © REUTERS
Cadillac Escala Concept
Cadillac Escala Concept /  © REUTERS
Ssangyong XAVL Concept
Ssangyong XAVL Concept /  © REUTERS
Bentley EXP 12 Concept
Bentley EXP 12 Concept /  © REUTERS
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid /  © REUTERS
Lexus LS500h
Lexus LS500h /  © REUTERS
Fiat 124 Spider convertible
Fiat 124 Spider convertible /  © REUTERS
Mercedes-Maybach G 650 Landaulet
Mercedes-Maybach G 650 Landaulet /  © REUTERS
Citroen C-Aircross concept
Citroen C-Aircross concept /  © REUTERS
BMW Serie 5 Touring
BMW Serie 5 Touring /  © REUTERS
Land Rover Velar
Land Rover Velar /  © REUTERS
Honda NeuV concept
Honda NeuV concept /  © REUTERS
Subaru XV AWD
Subaru XV AWD /  © REUTERS
Honda Clarity Fuel Cell
Honda Clarity Fuel Cell /  © REUTERS
McLaren 720S
McLaren 720S /  © REUTERS
Aston Martin Valkyrie
Aston Martin Valkyrie /  © REUTERS
Mercedes-Benz Concept EQ
Mercedes-Benz Concept EQ /  © REUTERS
Volkswagen I.D. Buzz concept
Volkswagen I.D. Buzz concept /  © REUTERS
Volkswagen I.D. Buzz concept
Volkswagen I.D. Buzz concept /  © REUTERS
Volkswagen I.D. Buzz concept
Volkswagen I.D. Buzz concept /  © REUTERS
Micro-Microlino Prototype 1
Micro-Microlino Prototype 1 /  © REUTERS
Micro-Microlino Prototype 1
Micro-Microlino Prototype 1 /  © REUTERS
TAMO Racemo
TAMO Racemo /  © REUTERS
TAMO Racemo+
TAMO Racemo+ /  © REUTERS
Ford GT '66 Heritage Edition
Ford GT '66 Heritage Edition /  © REUTERS
Hyundai Fuel Cell Concept
Hyundai Fuel Cell Concept /  © REUTERS
SCG 0003S racecar
SCG 0003S racecar  /  © REUTERS
SCG 0003S racecar
SCG 0003S racecar  /  © REUTERS

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Теги: #виставка#автомобілі#Женева#автосалон