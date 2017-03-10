"Он вам не Димон": Медведєв відреагував на розслідування Навального і заблокував його у соцмережі

Про це Навальний повідомив у своєму Twitter.

Раніше Навальний виявив, що Медведєв відреагував на розслідування про "корупційні схеми" глави російського уряду.

Поки що єдина реакція Медведєва на розслідування виявлена в инстаграме. (не фотошоп) https://t.co/BenPdySssr — Alexey Navalny (@navalny) March 10, 2017

Один з коментаторів написав, що розслідування вийшло в її день народження. У відповідь Медведєв написав "с Днем рожения!" (орфографія автора збережена - УНІАН).

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2 березня Навальний оприлюднив фільм, в якому сказано, що Медведєв створив одну з найбільших і найбільш витончених корупційних схем в РФ.

Представники Фонду боротьби з корупцією кажуть, що відшукали всі резиденції прем'єра в РФ і за кордоном, виявили яхти, і за геотегами, фото з «Інстаграмма» і архівним записам встановили, де і хто на них плавав.

«Ми знайшли, описали і документально довели існування мережі благодійних та некомерційних фондів, організованих довіреними особами та родичами Медведєва.

Слово «благодійних» не повинно бентежити: одержувачами «допомоги» тут є тільки Медведєв і його сім'я. Вони використовують фонди для того, щоб одержувати на них «пожертвування» від олігархів і банків під держконтролем і витрачати кошти на купівлю палаців, яхт і виноградників в Росії і за кордоном», - йдеться в матеріалі за підсумками розслідування. В цілому, за даними розслідування, Медведєв отримав хабарів на суму понад 70 млрд рублів (понад 1 млрд доларів).