Мітинг проти корупції у Москві: кількість затриманих зросла до понад 500 осіб

У Москві затримано понад 500 учасників акції проти корупції.

Читайте такожРосією прокотилася хвиля масових акцій протесту проти кремлівської корупції (фото)

Про це ТАСС повідомили джерела в правоохоронних органах столиці.

«За даними на 17:00 мск, затримано понад 500 осіб», - розповів співрозмовник агентства.

Він припустив, що стосовно більшості з них будуть складені адміністративні протоколи за ст. 20.2 КоАП ("Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування"). Частина буде відпущена після бесіди.

«Затриманих доставляють в різні столичні ОВС», - повідомили в правоохоронних органах.

Серед затриманих і організатор акції Олексій Навальний.

Раніше ОВС-Інфо повідомляло про понад 130 затриманих.

Як повідомляв УНІАН, антикорупційні мітинги проходять 26 березня по всій Росії. Протести пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість голови уряду Дмитра Медведєва.

У більшості міст акції не вдалося узгодити. За оцінками організаторів, мітинги пройдуть як мінімум у 84 містах.

У Москві, за даними поліції, в акції беруть участь близько 7-8 тисяч осіб.