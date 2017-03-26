Росією прокотилася хвиля масових акцій протесту проти кремлівської корупції (фото)

26 березня по всій Росії проходять акції проти корупції, приводом для яких стало розслідування Фонду боротьби з корупцією про бізнес прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

У Москві на акції проти корупції затримали понад 130 осіб, у тому числі організатора акції Олексія Навального. Поліція продовжує затримувати протестувальників, застосовуючи до них кийки. За інформацією головного управління МВС по Москві, в неузгодженої акції проти корупції взяли участь близько 7-8 тисяч осіб.

Пізніше ЗМІ повідомили про більш ніж 500 затриманих.

У Санкт-Петербурзі на мітинг проти корупції на Марсовому полі прийшли близько 10 тисяч осіб. Частина мітингувальників потім вирушила на Двірцеву площу. Відомо про затримання двох людей за антиурядові плакати. Під час мітингу невідомий запустив димову шашку. Поліція поки не втручалася в події.

Поліція застосувала димові шашки проти учасників антикорупційного мітингу в Краснодарі, були затримані близько десяти осіб.

Також у багатьох інших містах хода і мітинги також відбулися — і багато з них були досить численними .Так виглядали акції в Новосибірську, Єкатеринбурзі, Йошкар-Олі, Іркутську, Барнаулі та багатьох інших містах Росії.

Так проходили акції в Новосибірську.

Яка гарна погода в Новосибірську, скільки народу просто вийшли погуляти #димонответитpic.twitter.com/3h8i1twNYH — Лють і Мультифора (@hellpad) 26 березня 2017 р.

Акції протестів в Іркутську.

У Челябінську натовп дійшов до головної площі. Протестувальники кричали "Геть корупцію!" і "Путін-злодій!".

У Челябінську натовп дійшла до головної площі і будівлі регіонального Заксобранія. З подвоєною силою кричать "Геть корупцію!" і "Путін-злодій!". pic.twitter.com/gzbF9dJJ5B — ௵_Надежда (@nadezdanba) 26 березня 2017 р.

Схожі акції пройшли в Барнаулі, Томську, Хабаровську.

Протести у Владивостоці і Єкатеринбурзі.

В Омську на антикорупційний мітинг зібралося дуже багато людей. Близько двох тисяч осіб.

В Омську на антикорупційний мітинг зібралося дуже багато людей. Близько двох тисяч осіб. #ДимонОтветитpic.twitter.com/p6OuBx2G9G — Олексій Колесников (@KolesnikoFF_94) 26 березня 2017 р.

Також люди вийшли на акції протестів у таких містах, як Новокузнецьк, Тюмень, Саратов і Курган.

Як повідомляв УНІАН, У Росії жоден з федеральних каналів не став переривати заплановані передачі, щоб повідомити про багатотисячні антикорупційні акції, які пройшли в Москві і в десятках міст по всій країні, в тому числі, масові затримання в центрі Москви.