Новим директором Газпрому може стати колишній німецький розвідник. Це знайомий прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна і управляючий директор Nord Stream Маттіас Варніг. Про це виданню «Ведомости» розповів чиновник уряду, один зі знайомих керівника Nord Stream і менеджер Газпромбанку.

Варніг, який раніше був співробітником головного розвідувального управління НДР, буде номінований у нову раду директорів «Газпрому», переобрання якої призначене на 26 червня. Як стало відомо «Ведомостям», кандидатуру 53-річного Варніга збирається висувати сам «Газпром».

Остаточно список кандидатів буде готовий тільки в кінці тижня, а затверджувати їх нинішні директори будуть 4 лютого. Представники «Газпрому» і Варніга від коментарів відмовилися.

Эхо Москвы