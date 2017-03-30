Путін доручив уряду "захистити" інтереси Росії в Арктиці

Президент Росії Володимир Путін, прем’єр-міністр Дмитро Медведєв та інші російські чиновники здійснили поїздку на архіпелаг Земля Франца-Йосипа, метою якої є засвідчити роль Росії в арктичному регіоні, пише Радіо Свобода.

29 березня Путін заявив, що дав розпорядження уряду вжити кроків для соціального і економічного розвитку регіону. За його словами, йдеться зокрема про великі інфраструктурні проекти щодо розвідки і розвитку арктичного шельфу.

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Володимир Путін також дав доручення Міністерству оборони та ФСБ «захистити» інтереси Росії в Арктиці.

У поїздці Путіна і Медведєва супроводжували також міністр оборони Росії Сергій Шойгу і радник президента Сергій Іванов.

Нещодавно Росія завершила будівництво військової злітно-посадкової смуги на архіпелазі і заявила про плани створити тут військову базу.