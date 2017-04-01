У Парагваї протестувальники підпалили будівлю Конгресу (фотогалерея)

У столиці Парагваю Асуньсьоні протестувальники взяли штурмом і підпалили Конгрес, повідомляє Reuters.

Це сталося після того, як Сенат таємно проголосував за конституційну поправку, що дозволяє президенту Орасіо Картесу балотуватися на другий термін. Дану поправку має ще схвалити Палата представників.

Конституція країни забороняє переобрання президента починаючи з 1992 року після того, як в 1989 році впала диктатура.

Читайте такожГенпрокурор Венесуели: позбавлення повноважень парламенту порушує конституцію

"Був здійснений державний переворот, ми будемо чинити опір, і ми закликаємо народ чинити опір разом з нами", - сказав сенатор Дезіре Масі з Опозиційної прогресивної демократичної партії.

Демонстранти підпалили шини і прибрали частину огорожі, що оточує будівлю Конгресу. Поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі.

Кілька політиків і журналістів отримали поранення. Міністр внутрішніх справ Тадея Рохас сказав, що постраждало багато поліцейських.

Точна кількість постраждалих в ході зіткнень поки невідома. Відзначається, що в момент підпалу в приміщенні конгресу перебували люди.