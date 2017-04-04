Трамп висловив Путіну співчуття у зв'язку із терактом у Санкт-Петербурзі

Президент США Дональд Трамп зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну, щоб висловити співчуття у зв'язку із терактом в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

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За його словами, глави двох держав висловили думку про те, що з тероризмом необхідно боротися спільно.

"У телефонній розмові з Володимиром Путіним Дональд Трамп висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблих в результаті варварського теракту, скоєного в петербурзькому метро, і просив передати слова підтримки російському народу", - сказав Пєсков.

"Президенти відзначили, що тероризм - це зло, з яким потрібно боротися спільно", - повідомив прес-секретар. За словами Пєскова, "Путін і Трамп домовилися продовжувати контакти".

Прес-служба Білого дому у свою чергу повідомила, що президент США в телефонній розмові засудив теракт в Санкт-Петербурзі і запропонував допомогу Сполучених Штатів у притягненні до відповідальності винних в атаці.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп коментуючи теракт в метро Санкт-Петербурга, назвав інцидент жахливою подією.

Нагадаємо, 3 квітня в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут" прогримів вибух. Ще один вибуховий пристрій було виявлено і знешкоджено на станції "Площа Повстання".

За останніми даними, в результаті теракту в метро Санкт-Петербурга загинули 11 чоловік, 45 постраждалих перебувають у лікарнях.