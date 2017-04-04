У США суд відхилив клопотання режисера Поланскі про закриття справи про зґвалтування

Суд Лос-Анджелеса відхилив клопотання режисера Романа Поланскі про закриття кримінальної справи про зґвалтування неповнолітньої, передає РБК з посиланням на Associated Press.

За даними агентства, суддя Скотт Гордон пояснив своє рішення тим, що Поланскі до цих пір ховається від американського правосуддя і не постав перед судом особисто. При цьому суддя не повідомив, який вирок чекає режисера в разі його повернення в США.

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Адвокат Поланскі Гарланд Браун доводив, що Поланскі вже відбув тюремне ув'язнення. За словами захисника, режисер раніше уклав угоду зі слідством і перебував у в'язниці 42 дні.

Справа щодо Романа Поланскі була порушена в 1977 році. Режисера звинуватили у розбещенні 13-річної моделі Саманти Геймер. Поланскі частково визнав провину і пішов на угоду зі слідством, погодившись на тримісячне психіатричне обстеження в госпіталі при в'язниці в Каліфорнії. Він був звільнений раніше терміну, провівши в ув'язненні 42 дні. У 1978 році Поланскі втік із США, дізнавшись, що суд може засудити його до кількох років тюремного ув'язнення.

Поланскі жив у Великобританії, Франції та Швейцарії. В даний момент він знаходиться в Польщі.

У листопаді 2015 року Польща остаточно відмовилася екстрадувати режисера.