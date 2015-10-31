Польський суд відхилив запит США на екстрадицію режисера Романа Поланскі

До такого висновку суд дійшов у п'ятницю, 30 жовтня, розглянувши січневий запит влади США про екстрадицію, повідомляє 112 Україна з посиланням на Sky News.

"Рішення судді в Кракові може закрити справу на користь 82-річного Поланскі", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, рішення польського суду не видавати режисера підлягає апеляції з боку США.

Поланскі був у Кракові, але не з'явився в суд. Замість суду він відправився до Парижу, повідомила місцева радіостанція з посиланням на список пасажирів на рейс.

Раніше УНІАН повідомляв, що прокуратура Польщі отримала офіційний запит влади США про екстрадицію кінорежисера Романа Поланскі і збирається допитати режисера.

Нагадаємо, влада США звинувачує Романа Поланскі в інтимному зв'язку з 13-річною Самантою Геймер. За даними слідства, це сталося в Лос-Анджелесі в 1977 році.

У вересні 2009 року Поланскі, який має французьке і польське громадянство, був заарештований під час візиту на кінофестиваль до Цюріха за запитом американської влади.

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Через кілька місяців Поланскі відпустили під заставу, а потім Мін'юст Швейцарії ухвалив відмовити Вашингтону в екстрадиції і остаточно звільнити заарештованого.