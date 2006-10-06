У Москві закривають ресторани, які належать грузинам

11:42, 06 жовтня 2006
Світ
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Міліція, податкова, СЕС...

У Москві призупинено роботу декількох великих ресторанів, що належать громадянам Грузії.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на правоохоронні органи Москви, серед інших призупинено роботу ресторану грузинської кухні "Тифлисский дворик".

"На даний момент роботу ресторану призупинено, проводиться перевірка його діяльності - перевіряються документи, фінансова звітність, податкові документи й санітарно-епідеміологічні", - сказав співрозмовник агентства.

На вимогу ГУВС Москви для усунення недоліків із 5 жовтня також закрито ресторан "Генацвале VIP". "Ресторан закрито на вимогу відповідних служб столичної міліції. В ньому також були виявлені численні порушення", - повідомило джерело агентства.

Раніше в столичному ГУВС РІА «Новости» повідомили, що міліція й надалі проводитиме перевірки ресторанів і гральних закладів, що належать громадянам Грузії.

Начальник прес-служби УБЕЗ ГУВС Москви Філіп ЗОЛОТНИЦЬКИЙ повідомив, "що в п`ятницю буде перевірено ряд ресторанів, кафе, гральних і розважальних закладів на наявність порушень у адміністративно-фінансовій діяльності".

"Не можна сказати, що ми навмисно перевіряємо об`єкти, що належать саме громадянам Грузії, але більшістю закладів, що будуть перевірені завтра, дійсно володіють громадяни Грузії", - зазначив Ф.ЗОЛОТНИЦЬКИЙ.

Він додав, що у четвер, 5 жовтня, УБЕЗ і ряд інших підрозділів столичного ГУВС перевірили декілька підприємств громадського харчування й припинили діяльність тих із них, у яких були виявлені грубі порушення правил торгівлі. Крім цього, співробітники УБЕЗ продовжують перевірку казино "Баккара", за результатами якої робота грального закладу може бути припинена.

 

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