Трамп пообіцяв знищити ІД для захисту цивілізації

Президент США Дональд Трамп на спільній прес-конференції з королем Йорданії Абдаллою II в Білому домі заявив, що Сполучені Штати разом із своїми союзниками знищать терористичну організацію "Ісламська держава" і тим самим захистять цивілізацію, передає Reuters.

Читайте такожСША проти участі Асада у виборах президента Сирії - постпред в ООН

"Ми знищимо ІД і ми захистимо цивілізацію. У нас немає іншого вибору", - заявив Трамп.

При цьому президент США зазначив, що король Йорданії також є одним із лідерів, який бореться за знищення "Ісламської держави" "раз і назавжди".

Нагадаємо, раніше "Ісламська держава" опублікувала звернення до громадян США, в якому назвала президента Дональда Трампа "ідіотом, який стоїть біля штурвалу потопаючої Америки".