Ожилий вулкан Асама засипав попелом Токіо. Виверження почалося за 140 кілометрів від японської столиці. З кратера вулкана вирвався стовп диму заввишки 2000 метрів. Через деякий час активність вулкана пішла на спад і до ранку висота диму не перевищувала 100 метрів. Масштаб нинішнього виверження, за оцінками фахівців, невеликий, небезпеки для людей і сільськогосподарських угідь немає.

Проте, місцеве метеобюро заборонило підніматися на гору і не рекомендувало наближатися до неї на відстань ближче чотирьох кілометрів від кратера.

Эхо Москвы