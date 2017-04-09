Оригінал сторінки коміксу про Тінтіна проданий в Парижі за 753 тисячі євро

Оригінал сторінки коміксу "Тінтін в Америці" проданий з торгів аукціонного дому Artcurial в Парижі за €753 тис. Про це повідомляє ТАСС. В ціну малюнка входить і аукціонний збір.

На аркуші ватману зображений репортер Тінтін з револьвером у руці, який стоїть на підніжці таксі, що мчить по вулицях Чикаго в ході погоні за злочинцями. Малюнок тушшю, зроблений художником Ерже до першого видання 1937 року, чорно-білий. До нього додається на кальці план нанесення фарб під час підготовки до складання альбому в друкарню.

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Нинішній аукціон продажу творів Ерже, які залишаються неймовірно популярними у публіки різного віку, наблизився за досягнутою ціною до рекорду 2015 року. Тоді одна із сторінок графічного оригіналу коміксу пішла з молотка за €777,6 тис.

Раніше повідомлялося, що телефонний апарат, яким лідер Третього рейху Адольф Гітлер користувався під час Другої світової війни, був проданий на американському аукціоні за 243 тисячі доларів.