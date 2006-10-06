Парламент Угорщини в п`ятницю підтримав уряд Ференца ДЮРЧАНЯ, який опинився в центрі скандалу, пов`язаного з оприлюдненням аудіозаписів із визнаннями прем`єра про те, що він брехав, кажучи прилюдно про успіхи угорської економіки.

Як передає РІА “Новости”, законодавцям вистачило вибачень опального прем`єра, а ось опозиція залишилася незадоволеною і, як і раніше, вимагає його відставки на новому мітингу.

Напередодні прем`єр-міністр Угорщини публічно приніс вибачення за те, що дозволив собі спокусити виборців ілюзіями щодо економічного стану країни.

Тим часом, у центрі Будапешта розпочався новий мітинг опозиції. Люди на площі Кошута перед будівлею парламенту вимагають відставки Ф.ДЮРЧАНЯ. В руках у них - угорські національні прапори, плакати і транспаранти. Маніфестація проводиться за ініціативою лідера опозиційного ФІДЕР - угорського громадського союзу Віктора ОРБАНА. Напередодні він заявив, що "Угорщина переживає глибоку кризу, викликану політикою нинішнього керівництва". Лише відставка прем`єра означає для Угорщини спокій і стабільність.

Соціалісти і вільні демократи, які перебувають при владі, відмовилися прийняти ультиматум опозиційного політика, який дав правлячим партіями 72 години на виконання вимог, направлених на відставку прем`єра.