Канада не виключає подальших санкцій проти Росії через Сирію

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що не виключає подальших санкцій проти Росії через конфлікт у Сирії. Про це повідомляє CBC.ca.

За словами Трюдо, Росія та Іран повинні зробити свій внесок для припинення конфлікту в Сирії.

"Країни, які підтримують режим Асада несуть відповідальність за хімічні атаки на безневинних мирних жителів, на дітей, що сталися минулого тижня", - сказав він.

Читайте такожНа зустрічі міністрів G7 обговорять нові санкції проти Росії та Сирії

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо також заявив, що президент Сирії Башар Аль-Асад не може залишатися лідером країни та повинен бути притягнутий до відповідальності за вчинення військових злочинів проти свого народу.

Як повідомляв УНІАН, постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що адміністрація американського президента Дональда Трампа обговорює можливість введення нових санкцій проти Росії та Ірану за підтримку президента Сирії Башара Асада.