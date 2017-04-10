У Росії відреагували на можливість введення США нових санкцій

09:09, 10 квітня 2017
Світ
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РФ не подобається ідея введення нових санкцій з боку США.

США можуть запровадити нові санкції проти Росії / REUTERS

Член Ради Федерації Олексій Пушков відреагував на можливість введення нових санкцій США проти Росії. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

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"Трампу треба тричі подумати, перш ніж вводити нові санкції проти Росії", - заявляє Пушков.

Член Ради Федерації впевнений, що у такому випадку американський президент заслужить оплески американського сенатора Джона Маккейна, але "підірве останній шанс на діалог" з РФ.

Раніше лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що нові санкції проти Росії з боку США можливі у випадку, якщо така пропозиція отримає двопартійну підтримку.

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Теги: #Росія#санкції#США