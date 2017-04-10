В результаті стрілянини у початковій школі в Каліфорнії загинули дві людини

В результаті стрілянини в початковій школі каліфорнійського міста Сан-Бернардіно загинули двоє дорослих, один з них - вчитель. Двоє учнів поранені і доставлені в лікарню, повідомили поліція і керівництво школи в понеділок, 10 квітня, як повідомляє DW.

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Поліція припускає, що мова йде про вбивство і самогубство. Начальник місцевої поліції Джеррод Берген повідомив, що "подальшої загрози не існує", оскільки, як вважає поліція, злочинець мертвий. Школярі евакуйовані і розміщені в іншій школі.

Начальник шкільного управління Сан-Бернардіно Марія Гарсія заявила в ефірі телекомпанії KNBC-TV, що це була сварка на побутовому ґрунті. "Ми думаємо, що вчитель знав особу, яка стріляла", - зазначила вона.