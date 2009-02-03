The New York Times звинуватила Путіна в плагіаті

Американська газета The New York Times звинуватила прем’єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА в плагіаті.

Зокрема, у статті Ендрю КРАМЕРА (Andrew E.Kramer) йдеться, що у 1997 році, коли В.ПУТІН обіймав посаду заступника мера Санкт-Петербурга, він отримав ступінь кандидата економічних наук, захистивши дисертацію з питань економіки природних ресурсів.

Як повідомляє газета, вчені Інституту Брукінгса проаналізували текст дисертації і виявили, що 16 сторінок в ньому просто були скопійовані без жодних посилань з американського підручника 1978 року під назвою “Стратегічне планування і політика”, написаного Девідом І. Кліландом і Вільямом Р. Кінгом (David I. Cleland and William R. King), вченими Університету Піттсбурга.

Зокрема, в запозичених абзацах йшлося про важливу роль керівника у плануванні всередині корпорації.

В.ПУТІН відмовився прокоментувати цю заяву, відзначає газета.