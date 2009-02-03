Киргизія закриває американську військову базу

Уряд Киргизії ухвалив рішення закрити американську військову базу на території країни - в Манасі.

Як передає РІА “Новости”, про це сьогодні повідомив Президент Киргизії Курманбек БАКІЄВ на прес-конференції у Москві.

"Уряд Киргизії ухвалив рішення завершити термін перебування бази. Киргизія здійснюватиме відповідні процедури", - сказав К.БАКІЄВ.

Як повідомляв УНІАН, авіабаза США була відкрита у Киргизії в грудні 2001 року за мандатом ООН для підтримки антитерористичної операції "Незламна свобода", що проводиться коаліційними силами в Афганістані.

Зараз на авіабазі в Манасі знаходяться понад тисяча військовослужбовців США, а також військово-транспортні літаки.