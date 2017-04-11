Путін повідомив про підготовку нових хімічних атак у Сирії

Президент Росії Володимир Путін заявив про підготовку «нових провокацій з хімзброєю» у Сирії з метою звинувачення сирійської влади у її застосуванні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на брифінгу за підсумками переговорів з президентом Італії Серджо Маттареллою.

«Тепер про те, чи можливі нові удари. У нас є інформація з різних джерел, що подібні провокації (а я по-іншому це назвати не можу) готуються і в інших регіонах Сирії, зокрема у південних передмістях Дамаска, де збираються підкинути знову якусь речовину і звинуватити в її застосуванні сирійську офіційну владу», - сказав Путін.

Він підкреслив, що «будь-який прояв такого роду вартий того, щоб його ретельно розслідувати».

Читайте також"Нудно, дівчата": Путін прокоментував звинувачення на адресу Сирії та РФ через хіматаку

«Ми збираємося офіційно звернутися у відповідну ООНівську структуру в Гаазі і закликати міжнародну спільноту ретельно розслідувати ці прояви. І залежно від результатів розслідування ухвалити зважене рішення», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН раніше, США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці.

Читайте такожТіллерсон поставив ультиматум Росії: або США, або Асад

Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв в «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удар, була точкою старту для хімічної атаки.

Як повідомило Reuters з посиланням на сирійське державне інформаційне агентство SANA, в результаті ракетного удару США загинули дев'ять цивільних осіб, в тому числі четверо дітей. За даними Сирійського центру моніторингу з дотриманням прав людини, в результаті хімічної атаки в місті Хан-Шейхун 4 квітня загинули 72 людини.