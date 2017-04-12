В Японії перевипустили оригінальну версію іграшки "Тамагочі"

На честь 20-річного ювілею виходу оригінальної версії електронної іграшки "Тамагочі", японська компанія Bandai зробила її перевипуск.

Вартість оновленої версії становить близько 14 доларів США, передає 112 Україна з посиланням на The Telegraph.

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Придбати її можна виключно в японських магазинах або через сервіс Amazon. Пристрій практично не відрізняється від оригіналу, за винятком розмірів – у два рази компактніше.

Зараз для користувачів доступні шість різних персонажів.

Нагадаємо, "Тамагочі" – електронна іграшка, яка дозволяє користувачеві піклуватися про віртуального домашнього вихованця. Вперше "Тамагочі" з'явилася на ринку в 1996 році в Японії, а в 1997 році - в США і Європі. По всьому світу в перші роки було продано близько 40 мільйонів примірників.