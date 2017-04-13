Трамп більше не вважає НАТО застарілою організацією

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляє, що більше не вважає Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) застарілою організацією.

Про це він сказав у Вашингтоні на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Президент США зауважив, що провів з генсеком Альянсу продуктивне обговорення питання щодо посилення ролі НАТО у боротьбі з тероризмом.

"Я скаржився деякий час тому, але вони внесли зміни, і тепер вони борються з тероризмом. Я казав, що організація була застарілою. Вона більше не є застарілою", - наголосив Трамп.

Також він висловив сподівання, що Альянс відіграватиме активнішу роль в підтримці іракських партнерів у протистоянні з терористичним угрупованням "Ісламська держава".

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"Кожне покоління докладало зусиль, щоб адаптувати альянс НАТО для вирішення проблем їхнього часу. І під час мого візиту до Брюсселя цієї весни, на який я очікую з великим нетерпінням, ми співпрацюватимемо, щоб вчинити так само. Ми не повинні опинитися у пасці втомленого мислення, яке притаманне багатьом, а маємо застосувати нові рішення, щоб відповісти на нові виклики", - наголосив Трамп.

Також він заявив, що, долаючи спільні виклики, необхідно забезпечити, аби "члени НАТО виконували свої фінансові зобов'язання та виплачували те, що заборгували".

Президент США вкотре наголосив, що багато членів Альянсу не виділяють необхідні 2% ВВП на оборону.

"Якщо інші країни сплачуватимуть свою справедливу частку замість того, щоб покладатися на Сполучені Штати, і покриють різницю, ми будемо більш захищеними, і наше партнерство стане сильнішим", - заявив Трамп.