Трамп назвав НАТО "застарілою" організацією

Про це він сказав в інтерв'ю британській газеті The Times, передає Reuters,

"Вона застаріла, оскільки не вживала заходів щодо тероризму", - зазначив Трамп.

Читайте такожАналітики США назвали конфлікт Росії та НАТО головною загрозою 2017 року

За його словами, багато країн-членів НАТО "не платять те, що вони повинні платити". Лише п'ять країн альянсу роблять це, що, як вважає Трамп, недостатньо.

Нагадаємо, в ході виборчої компанії Дональд Трамп критикував союзників США по НАТО. Серед іншого він заявляв, що країни-члени НАТО не виконують свої фінансові зобов'язання.

Як повідомляв УНІАН раніше, номінант обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на пост секретаря департаменту оборони, генерал у відставці Джеймс Мэттис вважає, що президент Росії Володимир Путін намагається зруйнувати Організацію північноатлантичного договору (НАТО).