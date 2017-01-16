Трамп назвав НАТО "застарілою" організацією
Обраний президент США Дональд Трамп назвав НАТО "застарілою" організацією.
Про це він сказав в інтерв'ю британській газеті The Times, передає Reuters,
"Вона застаріла, оскільки не вживала заходів щодо тероризму", - зазначив Трамп.
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За його словами, багато країн-членів НАТО "не платять те, що вони повинні платити". Лише п'ять країн альянсу роблять це, що, як вважає Трамп, недостатньо.
Нагадаємо, в ході виборчої компанії Дональд Трамп критикував союзників США по НАТО. Серед іншого він заявляв, що країни-члени НАТО не виконують свої фінансові зобов'язання.
Як повідомляв УНІАН раніше, номінант обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на пост секретаря департаменту оборони, генерал у відставці Джеймс Мэттис вважає, що президент Росії Володимир Путін намагається зруйнувати Організацію північноатлантичного договору (НАТО).