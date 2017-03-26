У Мосулі загинули щонайменше 100 цивільних через авіаудар коаліції

В іракському місті Мосул в результаті авіаудару сил міжнародної коаліції загинули понад сто осіб. Також авіаудар, який був нанесений 23 березня, були зруйновані три будівлі, пише The New York Times.

Видання зазначає, що в Багдаді вже повідомили, що авіаудар був нанесений по запиту Іраку. Місцеві військові отримали відомості, що на трьох будівлях, які стали метою нальоту, розмістилися снайпери. Про те, що в підвалах будинків можуть ховатися мирні жителі, в Багдаді не знали.

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У зв'язку із загибеллю мирних жителів командування США почало розслідування. У Пентагоні стверджують, що це міг бути і авіаудар коаліції, і теракт бойовиків «Ісламського держави», і обіцяють представити більш повні дані пізніше.

За різними даними, загальне число жертв авіанальоту може досягати від 150 до 200 чоловік.

Як повідомляв УНІАН раніше, іракські сили заявили, що захопили два ключових райони під час наступу на позиції бойовиків ІДІЛ в західній частині Мосула

Зазначається, що армія Іраку взяла під контроль 40% території міста Мосул. Бойовиків "Ісламської держави", які залишилися в ньому, повністю оточено. Крім того, іракська армія контролює всі дороги, якими можна виїхати з Мосула.