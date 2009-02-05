Медведєв нагадав Болгарії про українських газових посередників

РФ і Болгарія планують пришвидшити роботи з будівництва газопроводу "Південний потік".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ на спільній прес-конференції з Президентом Болгарії Георгієм ПИРВАНОВИМ.

Він наголосив, що Росія давно розглядає варіанти для диверсифікації маршрутів постачання газу в Європу.

"Ми давно цим займаємося. Звичайно, тут, передусім, мається на увазі прискорення робіт з "Південного потоку", можливо, і збільшення потужності цього газопроводу", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він повідомив, що на переговорах з болгарським колегою обговорювали питання про те, щоб швидше перейти від стадії узгодження проектної документації до безпосередніх будівельних робіт цього газопроводу.

Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що відповідні відомства та компанії отримають «належний імпульс» для реалізації цього проекту.

Він повідомив, що також порушувалося питання про перехід на пряму співпрацю між "Газпромом" і "Булгаргазом".

«Питання посередників у газовій сфері завжди є важливим і складним. Загалом позиція російської сторони виглядає так - нам жодні посередники ніде не потрібні, але в кожній країні є своя історія питання – така історія питання була в Україні, зараз ми пішли від цього, така ж історія є і в Болгарії», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ, додавши, що Росія готова працювати напряму так, щоб це було «комфортно нашим болгарським партнерам».

Своєю чергою Г.ПИРВАНОВ зазначив, що активність Болгарії в реалізації цього проекту буде залежати від інших країн, які зацікавлені в його реалізації.

«Ми готові почати роботу, коли всі проблеми буде вирішено в результаті конкретних переговорів між «Газпромом» і «Булгаргазом» і водночас з вирішенням питань у всіх інших країнах. Ми почнемо будівництво нової труби, коли ми будемо впевнені, що з боку Сербії будуватимуть точно таку саму трубу – потрібен синхрон у цій роботі», - сказав Г.ПИРВАНОВ.