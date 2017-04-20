Ізраїльські військові заявили про наявність у Асада кількох тонн хімічної зброї – Reuters
Режим Асада має хімічну зброю обсягом до трьох тонн.
Ізраїльські військові в середу заявили про наявність у сирійського президента Башара аль-Асада ще кілька тонн хімічної зброї.
Як повідомляє Reuters, високопоставлений ізраїльський військовий в ході брифінгу для ізраїльських журналістів сказав, що «кілька тонн хімічної зброї» залишилися в руках сил Асада.
За даними деяких місцевих ЗМІ з посиланням на джерело в середовищі військових, режим Асада має хімічну зброю обсягом до трьох тонн.
Як повідомляв УНІАН раніше, напад з ймовірним застосуванням хімічної зброї стався вранці 4 квітня в Ідлібі. За даними свідків, отруйний газ над містом розпорошили російські військові літаки Су, які належать повітряним силам РФ і Сирії.
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У відповідь на цю атаку США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії. Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені о 4.40 за сирійським часом з есмінців у східній частині Середземного моря. Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв у «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, з якої завдали удару, була точкою старту для хімічної атаки.
Директор Організації із заборони хімічної зброї підтвердив використання зарину або його аналога в сирійському Ідлібі.