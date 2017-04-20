"Спровокувати ненависть" не вдалося: затримано організаторів акцій протесту проти референдуму Ердогана

У Стамбулі поліція затримала 19 осіб, обвинувачених в організації незаконних акцій протесту. Затримані планували виступити проти підсумків конституційного референдуму в Туреччині, передає видання Yeni Safak.

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Затримані зібрали своїх прихильників на акції протесту за допомогою соціальних мереж, заявили в поліції. Їх акції, на думку правоохоронних органів, повинні були «провокувати ненависть» і могли привести до виникнення вуличних заворушень, пише РБК.

На наступний день після референдуму, який пройшов 16 квітня, в Туреччині пройшли акції протесту громадян, незадоволені його офіційними підсумками. Політична опозиція в Туреччині також зажадала скасувати підсумки референдуму за ймовірних порушень в ході його проведення, в яких були звинувачена влада країни. Про допущені в ході голосування порушення також заявили міжнародні спостерігачі.