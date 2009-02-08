Таліби оприлюднили відеозапис вбивства польського заручника

Представники терористичного руху "Талібан" в неділю надіслали до пакистанського офісу інформаційного агентства Reuters відеокасету з записом вбивства польського заручника, інженера на ім`я Петр Станчак (Piotr Stanczak).

Про вбивство Станчака представники "Талібану" повідомили 7 лютого, проте польські і пакистанські посадовці тоді заявили, що не мають в своєму розпорядженні підтвердження цієї інформації. Пізніше, втім, польський прем`єр-міністр Дональд Туск повідомив, що неофіційне підтвердження одержане.

Станчак був убитий після того, як уряд Польщі відмовився платити за нього викуп. Крім викупу, в обмін на звільнення Станчака таліби вимагали від Пакистану випустити з в`язниці 60 бойовиків і припинити військові операції проти "Талібану", проте і в цьому дістали відмову. За словами представника "Талібану", бойовики як і раніше наполягають на цих вимогах і до їх виконання відмовляються передавати тіло вбитого інженера.

Петро Станчак був схоплений у вересні 2008 року, коли відвідував одне з відділень енергетичної компанії, на яку він працював. Під час захоплення було вбито трьох: водія Станчака, його перекладача і охоронця.

Як зазначає агентство, за минулий рік в Пакистані – поблизу кордону з Афганістаном зокрема – почастішали напади на іноземців, особливо фахівців і дипломатів. На записі з вбивством польського інженера представники талібів також загрожують стратити решту заручників, яких тримають, якщо їх вимоги не будуть виконані.

Лента.ру