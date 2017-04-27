В Естонії розпочалися найбільші навчання НАТО з кібербезпеки

На цьому тижні НАТО проводить в Естонії навчання кіберцентру НАТО під назвою Locked Shields 2017 року, які є найбільшими і найсучаснішими навчаннями з кібероборони у світі. Про це повідомляється на офіційному сайті НАТО.

Зазначається, що в навчаннях беруть участь близько 800 осіб з 25 країн.

Серед учасників є експерти з питань безпеки, які захищають національні ІТ-системи, співробітники політичних і юридичних радників союзників і партнерів НАТО.

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Під час навчань фахівці повинні будуть захищати свої послуги та мережі військово-повітряної бази від вигаданої країни, від кібератак на безпілотні літальні апарати, командні та контрольні системи військових та інших об'єктів інфраструктури.

Так, буде змодельовано понад 2,5 тис. кібератак. У той час як ІТ-фахівці будуть захищати комп'ютерні мережі та вирішувати юридичні та судові проблеми, співробітники з питань політики будуть здійснювати свої процедури ухвалення рішень.