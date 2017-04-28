У Франції підлітки протестують проти Ле Пен і Макрона

В Ренні та інших містах Франції підлітки вийшли на мітинги і блокували школи в знак протесту проти обох кандидатів у президенти, які вийшли в другий тур виборів, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Близько тисячі учасників кампанії під гаслом "Ми заслуговуємо кращого" вийшли на вулиці Ренна на заході країни, скандуючи: "Ні Ле Пен, ні Макрон".

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Поліцейський спецназ застосував сльозогінний газ, щоб не допустити протестувальників в центр міста.

У ході протестів група з приблизно 50 молодих людей спробувала заблокувати залізничну станцію. Щоб розігнати їх, поліція використала газ, а один з поліцейських вийняв з кобури пістолет, повідомляють французькі ЗМІ.

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Також протести пройшли в Нанті і окремих районах Парижа.

Самі кандидати в президенти в четвер займалися агітацією: Еммануель Макрон, який лідирував в першому турі виборів, відвідав бідний район Парижа Сарсель. Марін ле Пен провела акцію в Ніцці.

Макрон і Ле Пен вийшли у другий тур президентських виборів, який відбудеться 7 травня.