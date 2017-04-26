Макрон переможе Ле Пен у другому турі виборів президента з результатом 60% - опитування

Кандидат у президенти Франції, лідер руху "Вперед" Еммануель Макрон переможе свою суперницю Марін Ле Пен у другому турі виборів з результатом 60%. Такими є результати опитування OpinionWay та ORPI для Les Echos і Radio classique, передає Європейська правда.

Дослідження проводилося методом щоденного опитування, коли протягом одного дня опитували 500 людей.

В порівнянні з вівторком рейтинг колишнього міністра фінансів Макрона опустився на один пункт, до 60 %.

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Натомість на 1 пункт збільшилася підтримка представниці ультраправих Ле Пен – до 40%.

Раніше повідомлялося, що Макрон здобув перемогу в першому турі з результатом 23,75% голосів. Переможець другого туру буде визначений в ході голосування, запланованого на 7 травня.