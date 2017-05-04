В Індонезії комодський дракон напав на туриста

На сході Індонезії 50-річний турист із Сінгапуру постраждав від нападу комодського дракона. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

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Чоловік проігнорував попередження і вирішив сфотографувати небезпечну тварину зблизька. В результаті він отримав сильний укус в ногу. За словами доглядачів національного парку Комодо, це перший такий інцидент за останні п'ять років. Військовий катер доставив потерпілого в найближчий медичний центр.

"Комодські дракони не люблять, коли їх турбують під час їжі. Турист, схоже, підійшов занадто близько", - сказав головний єгер національного парку Комодо в бесіді з "Джакарта пост".

Як каже доглядач, інцидент стався за межами зони безпеки, рекомендованої для відвідування – турист вирішив заощадити на готелі та гіді, зупинившись у місцевих жителів.

Комодські дракони – найбільші ящірки з сімейства варанів – живуть на невеликій групі індонезійських островів. Деякі особини досягають трьох і більше метрів у довжину і важать до центнера. Комодські варани - досить агресивні тварини, що представляють небезпеку для людини. Відомі випадки нападу цих хижаків на людей зі смертельними наслідками.

Відзначається, що крім потужних щелеп, небезпечними є отруйні залози варана - при укусі токсини можуть викликати у жертви шок, параліч і втрату свідомості.