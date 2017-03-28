Від виделок до туалетного паперу: у соцмережі показали вміст валізи українського туриста після виселення з готелю в Єгипті

У соцмережі співробітник туристичної компанії Дмитро Виноградов показав вміст валізи українського туриста, який вже виселявся із готелю.

На фото, опублікованому у Facebook, були зображені різні побутові дрібниці із готелю: туалетний папір, лампочки, столові прибори та ін.

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При цьому у коментарях одна із підписниць зазначила, що така процедура не вважається обшуком і її проводять у готелях, якщо підозрюють гостя у крадіжці.