Від виделок до туалетного паперу: у соцмережі показали вміст валізи українського туриста після виселення з готелю в Єгипті
11:26, 28 березня 2017Курйози
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Користувачі соцмереж зазначають, що процедуру перевірки валіз у готелях не можна вважати обшуком.
У валізі українці були знайдені різні дрібниці із готелю / facebook.com/dim.vinogradov
У соцмережі співробітник туристичної компанії Дмитро Виноградов показав вміст валізи українського туриста, який вже виселявся із готелю.
На фото, опублікованому у Facebook, були зображені різні побутові дрібниці із готелю: туалетний папір, лампочки, столові прибори та ін.
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При цьому у коментарях одна із підписниць зазначила, що така процедура не вважається обшуком і її проводять у готелях, якщо підозрюють гостя у крадіжці.
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