Саакашвілі знає, як повернути Абхазію та Південну Осетію

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ впевнений, що країна досягне відновлення територіальної цілісності мирним шляхом.

"Грузія буде єдиною. Абхазія та Південна Осетія повернуться до складу Грузії, і ми цього досягнемо мирно за допомогою міжнародного співтовариства", - сказав М.СААКАШВІЛІ, виступаючи 12 лютого зі щорічним звітом у парламенті країни, передає ІА "Туран".

М.СААКАШВІЛІ заявив, що Грузія зуміє налагодити нормальні відносини з Росією.

Глава держави підтвердив зовнішньополітичний курс країни, і зазначив, що Грузія продовжує прагнути в європейські та євроатлантичні структури.

"До цього нас підштовхує існування ворога, який окупував наші території, і який хоче повного розвалу Грузії", - сказав М.СААКАШВІЛІ.