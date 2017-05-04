Після дебатів за Макрона готові проголосувати 61% французів

Рейтинг незалежного кандидата у президенти Франції Еммануеля Макрона після теледебатів збільшився до 61%. Такими є дані щоденного опитування OpinionWay, пише Європейська правда.

Так, в порівнянні з даними попереднього дня підтримка Макрона зросла на 1 процентний пункт.

На таку ж саму кількість знизила підтримка ультраправої кандидатки Марін Ле Пен – зараз за неї готові проголосувати 39% французів.

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Варто зазначити, що за даними соціологів за останні два тижня, найвищий рейтинг Макрона спостерігався 19-20 квітня, коли за нього були готові віддати свої голоси 65% опитаних.

Як повідомлялося, за даними опитування, Еммануель Макрон на останніх перед виборами телевізійних дебатах був переконливішим за свою суперницю Марін Ле Пен.